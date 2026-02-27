Pokémon Day 2026, 30 anni di Pokémon e boom del collezionismo in Italia

Il 27 febbraio si celebra in tutto il mondo il Pokémon Day, una ricorrenza che nel 2026 assume un significato speciale: il 30esimo anniversario dal lancio dei primi videogiochi Pokémon Rosso e Pokémon Verde. Era il 1996 quando i mostriciattoli tascabili facevano il loro debutto, seguiti pochi mesi dopo dal Gioco di carte collezionabili destinato a diventare un fenomeno globale. A tre decenni di distanza, la Pokémon mania non solo resiste, ma accelera. In Italia il mercato delle carte e dei cimeli Pokémon vive una nuova età dell’oro.

Carte Pokémon: +55% di vendite in Italia nel 2025

Secondo gli Insights 2025 di Catawiki, la categoria Pokémon ha registrato in Italia una crescita di oltre il 55% nei lotti venduti rispetto al 2024. Un incremento che ha permesso al franchise di entrare per la prima volta nella top 5 delle categorie più acquistate per volumi, guadagnando una posizione rispetto all’anno precedente.

Non solo quantità: anche il valore complessivo delle vendite segna un balzo vicino al +60% anno su anno. A trainare il mercato sono soprattutto:

carte rare di prima generazione

carte gradate (PSA, Beckett)

set completi e pezzi iconici

Sul fronte digitale, il termine “Pokémon” ha scalato la classifica dei search alert più impostati in Italia sulla piattaforma, superando brand storici del collezionismo. Un segnale chiaro di domanda strutturata e costante.

Dai 151 Pokémon originali a fenomeno da investimento

Nato con i 151 Pokémon originali — tra cui Pikachu, Charizard e Blastoise — il franchise è diventato uno dei più grandi fenomeni di intrattenimento al mondo. Quella che negli anni ’90 era una passione “da cortile”, fatta di scambi tra compagni di scuola, oggi è un mercato secondario vivace e competitivo. I collezionisti della prima ora, ormai adulti, dispongono di una maggiore capacità di spesa e spesso condividono la passione con i figli, alimentando un circolo virtuoso.

Emblematico il dato del 2024: una Pikachu Trophy World Championship è stata venduta su Catawiki per 45.499 euro, tra le aggiudicazioni più alte mai registrate sulla piattaforma per una carta Pokémon.

Asta speciale per il 30° anniversario: Legendary Collection da 75.000 euro

Per celebrare il trentesimo anniversario, Catawiki lancia un’asta speciale live dal 27 febbraio al 14 marzo 2026, in occasione del Pokémon Day. Pezzo forte della vendita è una Legendary Collection completa composta da 136 carte, tutte gradate PSA 9 e caratterizzate dal distintivo design olografico “reverse fireworks”. Set completi e già gradati di questo tipo sono estremamente rari sul mercato. La collezione ha una stima fino a 75.000 euro, candidandosi come uno dei lotti Pokémon più significativi mai presentati sulla piattaforma.

Le carte Pokémon più costose vendute su Catawiki

Ecco alcune delle aggiudicazioni record registrate negli ultimi anni:

45.499 € – Pikachu Trophy World Championship (gradazione Beckett)

25.500 € – Set Prima Edizione Wizards of the Coast

18.005 € – 1999 Prima Edizione Charizard Holo

16.750 € – Wizards of the Coast graded booster set

Numeri che confermano come le carte Pokémon rare siano ormai considerate veri asset da collezione.

Community italiana protagonista

La solidità della community italiana si riflette anche nelle vendite domestiche. Un caso recente riguarda una box sigillata da 36 pacchetti “Pokémon – Scarlet & Violet – Stellar Crown”, venduta da un collezionista italiano a un altro, con la maggior parte delle offerte provenienti dall’Italia. Il lotto è stato aggiudicato a 170 euro, dimostrando un forte coinvolgimento locale attorno alla categoria.

A trent’anni dalla sua nascita, Pokémon non è solo un ricordo dell’infanzia, ma una forza consolidata nel mercato del collezionismo italiano. Tra anniversari, aste speciali e record di vendita, il 2026 si conferma un anno chiave per il settore. E mentre il Pokémon Day celebra la storia del franchise, il mercato dimostra che il futuro delle carte Pokémon — tra investimento e passione — è più vivo che mai.