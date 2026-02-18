Teatro Sannazaro, ministro Giuli incontra i proprietari

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli è arrivato al Teatro Sannazaro di Napoli, distrutto ieri da un incendio divampato all’alba. Al suo arrivo il ministro è stato accolto dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco Giuseppe Paduano e dal prefetto di Napoli Michele di Bari. Al suo arrivo i proprietari del teatro, gli attori Lara Sansone e Sasà Vanorio, hanno abbracciato il ministro visibilmente commossi.

Teatro: “Dolore troppo forte, grazie a colleghi e cittadinanza”

“È dal 1969 che la nostra famiglia, con sacrificio, amore e dedizione, ha tenuto in vita, con vivo splendore, la ‘bomboniera di Chiaia’, andata in fumo in poche ore. In attesa di scoprirne le cause, ringraziamo innanzitutto il nostro pubblico, che ci ha permesso di mantenere vivo questo sogno. Ringraziamo inoltre i colleghi che, da tutta Italia, ci hanno dimostrato la loro vicinanza e l’intera cittadinanza, che ci ha manifestato affetto come solo il popolo napoletano sa fare. Al momento il nostro dolore è talmente forte da renderci difficile persino rispondere a una telefonata o a un messaggio. Grazie”. Così in una nota i proprietari del Teatro Sannazaro di Napoli, distrutto da un incendio ieri mattina.

Salvini: “Colpito da quanto successo, gioiello da restituire a città”

“Sono molto colpito, come tutti gli italiani, da quanto successo a Napoli. Andrò sul posto il prima possibile, la priorità è recuperare risorse per restituire alla città e al mondo un gioiello come il teatro Sannazaro”, ha commentato su X il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Borrelli: “Ricostruzione immediata, si passi da promesse a cantieri”

“Alle 6:05 di ieri il Teatro Sannazaro di via Chiaia, la ‘bomboniera’ fondata nel 1847, è stato quasi completamente distrutto da un incendio devastante. Il dolore di Lara Sansone e Salvatore Vanorio davanti alla loro vita ridotta in cenere è diventato il simbolo di una ferita che colpisce l’identità stessa della città. Sono nato in quelle strade, tra via Chiaia e il Pallonetto di Santa Lucia, e so bene che per noi il Sannazaro non è solo un teatro, è un pezzo della nostra vita. Vederlo distrutto è un lutto che colpisce non solo Napoli, ma l’Italia intera, privandoci di un palco che ha fatto la storia con Eduardo, Scarpetta e Luisa Conte. Accogliamo l’impegno del Ministro Giuli e del Sindaco Manfredi, ma chiediamo che dalle promesse si passi subito ai cantieri. Non permetteremo che si ripeta l’odissea del Petruzzelli di Bari, rimasto chiuso per vent’anni. Napoli ha bisogno che il sipario del Sannazaro torni ad alzarsi subito. La cultura è la nostra anima, ma non dimentichiamo le famiglie sfollate che oggi non hanno un tetto. Serve un tavolo tecnico permanente tra Comune, Regione e Ministero per gestire l’emergenza e sostenere la stagione teatrale, magari appoggiandosi temporaneamente al Politeama.Saremo il fiato sul collo di chi deve gestire questa ricostruzione, non lasceremo che la storia del Sannazaro finisca in una nuvola di fumo. Saremo al fianco della Napoli che non si arrende e che vuole rivedere la sua ‘bomboniera’ più splendida di prima”. Lo ha detto il deputato napoletano Francesco Emilio Borrelli (AVS), intervenendo stamattina nell’Aula della Camera.