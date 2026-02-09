Napoli, quinta tappa del roadshow della Luiss su formazione e occupazione

ìSi è svolta presso la sede dell’Unione Industriali di Napoli la quinta tappa del roadshow nazionale “Nuove prospettive per imprenditori e studenti del territorio” promosso dalla Luiss. All’evento hanno partecipato il professor Enzo Peruffo, prorettore per la didattica, Giancarlo Fimiani, vicepresidente dell’Unione industriale partenopea, Simona Esposito, segretaria di legazione del Ministero degli Affari Esteri.

L’incontro si propone come momento di dialogo tra università, giovani e aziende sul tema delle competenze, con particolare attenzione alle nuove frontiere dell’educazione e al ruolo decisivo della formazione per affrontare un mondo del lavoro in rapida trasformazione.

L’iniziativa rafforza il rapporto tra l’Università e la Campania, oggi la prima regione di provenienza degli studenti Luiss al di fuori del Lazio con circa 1.500 iscritti sul totale di 12mila.