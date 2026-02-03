Premio Strega 2026, la finale sarà l’8 luglio al Campidoglio

La piazza del Campidoglio ospiterà l’8 luglio la serata finale del Premio Strega 2026, che quest’anno festeggia l’80esima edizione. Lo ha annunciato oggi il presidente della Fondazione Bellonci, Giovanni Solimine. Una “scelta fortemente simbolica che rende omaggio al Premio Strega e al suo rapporto con la città di Roma”, ha dichiarato.

“Il Premio Strega è l’evento letterario più importante del nostro Paese, anche uno sguardo sul Paese che cambia”, ha detto l’assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio. “Siamo contenti, onorati ed emozionati per continuare una collaborazione storica – ha aggiunto – Vogliamo continuare a lavorarci e lo facciamo dicendo che siamo pronti a rinnovare la convenzione tra Roma Capitale e la Fondazione, che è una convenzione triennale, e la rinnoveremo nelle prossime ore”. L’8 luglio “sarà una festa. Siamo pronti a lavorare per realizzare un’edizione straordinaria ed importantissima dello Strega”.

L’illustrazione di questa 80esima edizione è di Marco Oggian, autore di progetti per numerosi brand internazionali. Il manifesto ruota attorno a due figure simboliche, la Letteratura e la Strega, distinte ma complementari, unite dalla bottiglia di liquore, elemento centrale che rappresenta lo scambio e la relazione. La scala, collocata nella parte inferiore sinistra, simboleggia il percorso della letteratura, sottolineando il valore del processo creativo oltre al traguardo finale. Il claim di questa ottantesima edizione è ‘Quasi una vita’, dal titolo del libro di Corrado Alvaro premiato nel 1951.

Da oggi, gli Amici della domenica possono presentare le loro proposte di candidatura. La conferenza stampa di annuncio della dozzina del Premio Strega 2026 si terrà il 1° aprile presso il Tempio di Vibia Sabina e Adriano, ospiti della Camera di Commercio di Roma. La cinquina si terrà come di consueto al Teatro Romano di Benevento il 3 giugno.

Premio Strega 2025, il vincitore e la cinquina finalista

Il vincitore dell’edizione 2025 (con 194 voti) è stato Andrea Bajani con il romanzo L’anniversario. Lo scrittore di Roma ha battuto la concorrenza di Elisabetta Rasy (con Perduto è questo mare) e Nadia Terranova (con Quello che so di te).