Con 194 voti ha battuto la concorrenza di Elisabetta Rasy e di Nadia Terranova

Andrea Bajani con ‘L’anniversario’ è il vincitore della 79a edizione del Premio Strega. Con 194 voti, ha battuto la concorrenza di Elisabetta Rasy con ‘Perduto è questo mare’ (133 voti) e di Nadia Terranova con ‘Quello che so di te’ (117 voti). Seguono Paolo Nori con ‘Chiudo la porta e urlo’ (103 voti) e Michele Ruol con ‘Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia’ (99 voti).

Una scrittura che scava nel silenzio, una storia che parla con le assenze.

Andrea Bajani si aggiudica il Premio Strega 2025 con L’anniversario

Bajani: “Grazie a tutti quelli che hanno creduto in me”

“Sono 23 anni che pubblico libri, prima di tutto c’è la gratitudine per tutti quelli che hanno creduto in me in questi anni: editori, lettori e lettrici – ha dichiarato il vincitore sul palco subito dopo aver ricevuto il premio – Quest’anno sono i 70 anni di Feltrinelli, che ha creduto in me da quando sono entrato lì dentro. Grazie agli autori e alle autrici che ho letto, mi hanno insegnato che la letteratura è e continua a essere contestare la versione ufficiale. Oggi la versione ufficiale mi sembra essere ancora quella patriarcale, e con ‘L’anniversario’ ho voluto raccontare la necessità di contestarla”.

Premio Strega 2025, i voti finali e la giuria

Il totale dei voti espressi è stato 646 (pari al 92% degli aventi diritto). Il romanzo di Bajani, edito da Feltrinelli, ha totalizzato 194 voti, sette in più rispetto ai 187 rivelati erroneamente al momento dell’annuncio. Il Premio è stato assegnato da una giuria composta da 400 Amici della domenica, a cui si aggiungono come di consueto 245 votanti dall’estero selezionati da 35 Istituti italiani di cultura nel mondo (che esprimono ciascuno 7 giurati tra studiosi, traduttori e appassionati della nostra lingua e letteratura), 25 voti collettivi provenienti da scuole, università e circoli di lettura delle Biblioteche di Roma, 30 voti di lettori forti scelti nel mondo delle professioni e dell’imprenditoria. Tra i nuovi giurati entrati quest’anno a far parte degli Amici della domenica: le scrittrici Francesca Giannone, Federica Manzon e Rosella Postorino e gli scrittori Sebastiano Nata e Daniele Rielli; Chiara Faggiolani, direttrice del Master in Editoria, giornalismo e management culturale della Sapienza; Ludovica Jaus, organizzatrice di eventi; Alessio Vannetti, Chief Brand Officer di numerose case di Moda. Grazie alla collaborazione con il MAECI, quest’anno sono 34 gli Istituti italiani di Cultura all’estero coinvolti nella giuria. Ecco quali: Addis Abeba, Amburgo, Amsterdam, Atene, Beirut, Berlino, Bruxelles, Buenos Aires, Città del Messico, Il Cairo, La Valletta, Lione, Lisbona, Londra, Los Angeles, Madrid, Monaco, Montréal, New York, Parigi, Pechino, Praga, San Francisco, Santiago, Seoul, Stoccarda, Stoccolma, Strasburgo, Tirana, Tokyo, Tripoli, Tunisi, Varsavia, Vienna. Anche quest’anno lo Strega Tour continuerà con l’autore del libro premiato toccando il 5 luglio Cervo, il 6 luglio Lonato del Garda, il 9 luglio Roma (Festival Letterature), il 20 luglio il Festival della Marina di Villasimius, il 26 luglio Vieste (Il Libro Possibile), proseguirà poi ad agosto per poi riprendere e concludersi in autunno.

