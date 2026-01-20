Milano-Cortina 2026, apre al pubblico il cantiere della Sala delle Asse di Leonardo da Vinci

In occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si potrà ammirare il cantiere del restauro della Sala delle Asse, il capolavoro progettato da Leonardo da Vinci nel Castello Sforzesco. I lavori di recupero, iniziati nel 2013, sono stati molto lunghi e complessi per il grado di deterioramento della pittura, è stato quindi necessario trovare la tecnica giusta d’intervento. “Oggi siamo all’ultima fase del restauro della volta”, spiega Luca Tosi Conservatore Beni Culturali del castello Sforzesco. “Stiamo lavorando per rimuovere i sali, poi ci sarà un consolidamento e infine una ripulitura. La storia della Sala è molto complicata: Leonardo la abbandona nel 1498, poi arrivano gli spagnoli, ci sono coperture di intonaco, viene ridipinta. Ci sono diverse fasi e strati, noi stiamo cercando di recuperare quello dipinto da Leonardo e dalla sua bottega”. Grande soddisfazione esprime anche l’assessore alla Cultura del Comune Tommaso Sacchi, che spiega 2siamo nel rispetto dei tempi. Confido che a maggio del 2027 riapriremo la Sala delle Asse, la restituiremo alla città questo grande capolavoro, fosse anche l’ultimo atto del nostro mandato attuale. Ci terrei moltissimo”.