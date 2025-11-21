Il Messaggero, Roberto Napoletano è il nuovo direttore

A partire dal 2 dicembre Roberto Napoletano assumerà l’incarico di direttore de Il Messaggero. Lo comunica Caltagirone Editore in una nota. Nato a La Spezia nel 1961, Napoletano torna alla guida del quotidiano di Roma che ha già diretto dal 2006 al 2011 passando successivamente alla direzione de Il Sole24ore. Dall’aprile del 2024 Napoletano ha ricoperto il ruolo di direttore de Il Mattino di Napoli. L’Editore “ringrazia il direttore uscente, Dott. Massimo Martinelli, che assumerà la direzione del Master in Giornalismo e Media Communication ‘Paolo Graldi’ e rivolge al Dott. Napoletano i migliori auguri di buon lavoro”.

L’attuale vicedirettore de Il Mattino, Vincenzo Di Vincenzo, assumerà contestualmente l’incarico di direttore della testata di Napoli.

“La direzione aziendale ci ha comunicato che, a partire da mercoledì 2 dicembre p.v., la direzione del Messaggero sarà assunta da Roberto Napoletano, già alla guida del giornale in passato. Il Cdr ringrazia Massimo Martinelli per l’impegno profuso per il Messaggero in tutta la sua carriera, augurandogli le migliori fortune personali e professionali”, fa sapere il Comitato di redazione de Il Messaggero.