Accadde oggi 17 novembre: ecco 5 foto iconiche di eventi avvenuti nel passato in questo giorno dell’anno. Dai funerali del diplomatico tedesco Ernst von Rath a Dusseldorf, che nel 1938 scatenarono una violenta ondata antisemita in Germania, alla prima di Twilight a Los Angeles, nel 2008. Sempre oggi, nel 1991, andò in scena l’addio ai campi di basket del campione dell’Nba Magic Johnson. Il 17 novembre 1970 l’attrice Jane Fonda parlò davanti a duemila studenti dell’università di Miami contro la guerra e il razzismo.
Accadde oggi 17 novembre, 5 foto iconiche: dalla prima di Twilight all’addio ai campi di Magic Johnson
© Riproduzione Riservata