Nella sede del MiC i premi “Eccellenza Mediterranea” 2025

Ventitré personalista del mondo dello sport, della politica, della giustizia e non solo provenienti da undici nazioni premiate al Ministero della Cultura. Nella Sala Spadolini del MiC di Roma consegnate le targhe del “Premio Eccellenza Mediterranea” 2025. Un riconoscimento internazionale per celebrare cultura, arte, sport e solidarietà tra le sponde del Mare Nostrum.

L’edizione 2025 ha visto la partecipazione di ospiti provenienti da Turchia, Cipro, Tunisia, Algeria, Marocco, Egitto, Spagna, Malta, Albania, Italia e Città del Vaticano. Un premio che è anche la celebrazione della diversità e ricchezza culturale del Mediterraneo. Lo spiega il giornalista e Presidente dell’Associazione dei Giornalisti del Mediterraneo Dündar Kesapli: “Unire popolazioni e comunicare fra popoli per creare sinergie. Credo che noi giornalisti dobbiamo creare sinergie perché l’unione fa la forza”.

Tra i premiati Marta Semenzato, deputata e presidente della Commissione Femminicidi e il giudice antimafia Marcello Viola, Procuratore capo di Milano.