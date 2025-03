Marcello Veneziani prima in una lettera e poi in una intervista ripercorre il suo stato di salute

Vittorio Sgarbi ha recentemente confessato di soffrire di depressione. Al momento sarebbe ricoverato, già da diversi giorni, al Policlinico Gemelli. Lo si ricostruisce leggendo La Verità e il Corriere della Sera di questi giorni, attraverso le parole di Marcello Veneziani: “Vorrei gridare al mio amico Sgarbi ‘rialzati e cammina, capra!'” dice Veneziani in una lettera-appello.

Diversi problemi di salute si sommano alla forte depressione, della quale il critico d’arte ha esplicitamente parlato, spiega il Corriere.

Solo pochi giorni fa, in un’intervista a Repubblica il 12 marzo, Vittorio Sgarbi raccontava la depressione che lo ha colpito e costretto a un lungo ricovero. Il critico d’arte ed ex sottosegretario alla cultura, diceva: “La mia attuale malinconia o depressione è una condizione morale e fisica che non posso evitare. Come abbiamo il corpo, così ci sono anche le ombre della mente, dei pensieri, fantasmi che sono con noi e che non posso allontanare”, ha spiegato Sgarbi. “Non ne avevo mai sofferto. Mi sembra un treno che si è fermato a una stazione sconosciuta“, ha aggiunto.

