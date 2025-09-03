Venezia, 'Dreams in Transit': l'installazione dedicata ai sogni dei migranti

Arriva in Piazza San Marco a Venezia ‘Dreams in Transit’, una potente installazione dedicata ai sogni dei migranti. Ispirata al progetto Inside Out di JR e curata da Art for Action, l’installazione trasforma la facciata delle emblematiche Procuratie di Piazza San Marco con 100 ritratti di migranti in grande formato.

Da mercoledì 3 a domenica 7 settembre, Dreams in Transit trasforma la facciata delle Procuratie di Piazza San Marco. L’installazione porta nel cuore di Venezia 100 ritratti di migranti in bianco e nero. Ogni soggetto è ritratto di spalle: un punto di vista che simboleggia allo stesso tempo la partenza e l’orizzonte di un nuovo futuro. Questa prospettiva inusuale rappresenta così per l’osservatore un invito a intraprendere un viaggio collettivo e a riflettere su temi quali presenza, identità, appartenenza e sul desiderio universale di inclusione.

Il progetto fa parte del programma After Migration, lanciato da Art for Action lo scorso maggio durante la Biennale Architettura. L’iniziativa si lega al programma For Refugees di The Human Safety Net, che dal 2017 ha sostenuto oltre 13.000 rifugiati in sei Paesi attraverso percorsi di imprenditorialità e formazione.