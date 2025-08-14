Marche, Giuli: "Per Governo binomio borghi e cultura è inscindibile"

Il ministro della cultura Alessandro Giuli in visita alla Rocca Ubaldinesca di Sassocorvaro (Pesaro e Urbino). “Per come la vedo io e per come la vede il Ministero della cultura il binomio cultura-borghi è inscindibile. La nostra missione deve essere quella di valorizzare, tutelare e incoraggiare lo sviluppo culturale, il tessuto sociale dei borghi delle aree interne. Fare in modo che non vi sia spopolamento, ma che ritorni il cono di luce non soltanto del turismo di qualità, ma dell’attenzione di tutto il mondo delle arti nei confronti dei borghi che rappresentano la maggior parte della della forza vitale della cultura italiana”, ha detto. “E quindi il governo di Giorgia Meloni ha iniziato un percorso, fin dal proprio insediamento, di valorizzazione dei borghi attraverso specifici bandi. Il Ministero della cultura con il Piano Olivetti sta proseguendo su questa scia. Naturalmente questo lavoro è incoraggiato dalla presenza di istituzioni e di figure istituzionali come come nelle Marche, con i quali la stabilità, la continuità nelle ottime relazioni, rappresenta un valore aggiunto perché Tutto questo tessuto culturale possa essere valorizzato al meglio”, ha aggiunto.