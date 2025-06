Un evento che desidera celebrare l'incontro tra le parole e la storia

Sarà l’antico borgo medioevale di Vignanello nella Tuscia viterbese ad ospitare il 4 e 5 luglio prossimi dalle 19:00 alle 23:00 la 1° edizione di BOOKS, una rassegna letteraria dedicata al giornalismo, alla politica e non solo. Un evento che desidera celebrare l’incontro tra le parole e la storia e rendere omaggio a chi, con la penna in mano, ha saputo interpretare la realtà e plasmare il nostro presente. Giornalisti e politici, figure spesso al centro del dibattito pubblico, si presenteranno in una veste diversa: quella di scrittori. Con i loro libri offriranno una prospettiva privilegiata sui fatti, sui personaggi e sugli eventi che riguardano il nostro Tempo.

La cornice ideale per questi incontri sarà Piazza della Repubblica nel cuore del centro storico di Vignanello, dove si può ammirare anche il suggestivo Castello Ruspoli. Un luogo dove “l’orologio” sembra essersi fermato, dove si potrà riflettere sulla forza delle parole e sul loro potere di trasformare e migliorare il mondo.

In apertura della prima giornata in occasione dei 160 anni del Corpo delle Capitanerie di Porto e della Guardia Costiera sarà presentato il volume “Al servizio del Paese”. Ulteriore tributo sarà riservato alla Polizia di Stato che nella seconda giornata presenterà il pregevolissimo lavoro editoriale intitolato “Fecero la scelta giusta”.

Ad animare le due serate saranno i giornalisti Marco Frittella, Paolo Liguori, Stefano Polli e Vanessa Piccioni. Il programma di venerdì 4 luglio prevede la presentazione del volume “Il primo giorno di un mondo nuovo” di Monsignor Vincenzo Paglia, presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita. Si parlerà dell’anno giubilare dedicato ai pellegrini di speranza. Un tema di grande attualità che riguarda credenti e non credenti.

Sarà poi la volta di Elisa Di Francisca, campionessa olimpica di fioretto che, con al collo la sua medaglia d’oro, ci presenterà “Giù la maschera” il libro che racconta della sua vita di donna e atleta. Nunzia Ciardi vice direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale con il suo libro “Con lo smartphone usa la testa” spiegherà ai genitori come riuscire a proteggere i ragazzi dai rischi del web. Con lei in qualità di ospite Cristina Prezioso, vice direttore Rainews24. Parleremo poi con il costituzionalista Alfonso Celotto autore del libro “Indissolubile” del significativo referendum sul divorzio del 1974. Tema purtroppo di grandissima attualità sarà discusso con Alessandro Cassieri, corrispondente RAI, con il suo volume “Tra Russia e Ucraina”.

Sabato 5 luglio alle 19.30 Ernesto Maria Ruffini, già direttore dell’Agenzia delle Entrate, presenterà il suo libro “Più uno”, un’attenta analisi in un’epoca caratterizzata da incertezze e crisi sociale con l’auspicio che la politica torni ad essere collettiva e partecipativa. Si parlerà anche di teatro con l’attrice Marina Tagliaferri autrice di “Un posto in scena”, notissima al grande pubblico televisivo come Giulia Poggi protagonista della serie TV ‘Un Posto al sole’ in onda su RAI 3 dal 1996. Alessia Lautone, direttrice dell’agenzia di stampa LaPresse ci racconterà la storia di due giganti della moda come Christian Dior e Louis Vuitton negli ultimi suoi due libri.

Books presenterà in anteprima l’ultima pubblicazione di Stefano Polli in uscita nelle librerie il prossimo settembre, in cui il giornalista ci descrive come in questi ultimi anni è cambiato il linguaggio della diplomazia in relazione alla geopolitica mondiale. La prima edizione si concluderà con ”Samurai” un libro intervista di Andrea Scarpa, capo redattore cultura del Messaggero, dedicato a Mario Maffucci, uno dei più importanti autori televisivi e straordinario scopritore di talenti responsabile di programmi indimenticabili che hanno fatto la storia della televisione italiana.

“Crediamo che la cultura non sia solo una prerogativa delle grandi città – afferma Antonella Grigolo, organizzatrice dell’evento – Portando la letteratura nei piccoli paesi si offre a tutti indipendentemente dal luogo di residenza l’opportunità di accedere a contenuti di qualità, di partecipare a dibattiti e di arricchire il proprio bagaglio culturale”.

