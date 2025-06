Topolino festeggia l'anniversario con uno speciale ricco di novità e curiosità

Paperina compie 85 anni. Per l’occasione Panini Comics festeggia l’anniversario su Topolino 3628 – in edicola, fumetteria e su Panini.it da oggi – con uno speciale rovesciato ricco di novità e curiosità. All’interno – in fondo al numero, con una cover dedicata e senso di lettura rovesciato rispetto al resto dell’albo – ‘Dream Big, Daisy’, storia inedita firmata da Giada Perissinotto.

La prima apparizione di Paperina nel 1940

Paperina – o meglio, Daisy Duck – fa la sua prima apparizione nel cortometraggio diretto da Jack King, ‘Paperino e l’appuntamento’ (‘Mr. duck steps out’), uscito negli Stati Uniti il 7 giugno 1940, in cui balla scatenata con Paperino, ostacolati solo dalla presenza dei nipotini. Pochi mesi dopo, il 4 novembre 1940, Paperina debutta anche nel mondo dei fumetti, nella daily strip di Bob Karp e Al Taliaferro, trasferendosi nella casetta accanto a quella del suo futuro fidanzato.

Ottantacinque anni dopo, su Topolino 3628 si celebra questo personaggio con l’avventura firmata da Giada Perissinotto, autrice anche della filp cover, e Chiara Comotti. ‘Dream Big, Daisy’ è una storia sull’importanza dei desideri e della condivisione. Paperina farà un vero e proprio viaggio nel tempo, accompagnata dalle nipotine Emy, Ely ed Evy, riscoprendo la lista dei desideri che aveva scritto molti anni prima.

“Moderna, al passo con i tempi”

“Ho voluto realizzare una Paperina moderna, al passo con i tempi. Lei ha da sempre una personalità molto decisa e intraprendente, tutta da riscoprire. È stata a lungo un personaggio ‘spalla’: la fidanzata di Paperino, con un atteggiamento sì adorabile ma un po’ datato. Nonostante ciò, Paperino e Paperina sono i miei personaggi preferiti, ho sempre cercato di disegnarla con una caratterizzazione più ampia. Per esempio, quando posso cambio il suo abbigliamento. E in Dream Big, Daisy sono partita anche da questo per raccontarla in modo più intimista, attraverso le sue emozioni e i suoi desideri di papera. Sappiamo cosa fa, dove va, come si muove, ma lei dentro chi è veramente? Cosa sogna?”, commenta Giada Perissinotto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata