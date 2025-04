Il ministro della Cultura: "Con questa riapertura viene ridata voce a una storia antica"

Inaugurato il nuovo percorso di visita inclusivo del Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi, alla presenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli, e dal direttore generale dei musei Massimo Osanna. “Il parco è dedicato a due giganti della nostra letteratura – dichiara il Ministro della Cultura Alessandro Giuli – ed è in una delle città più importanti d’Italia, Napoli, che sintetizza in sé, nella sua cultura millenaria quanto di più alto e nobile c’è nella letteratura, nella storia, nella tradizione e nella cultura italiana. Riaprire al pubblico questo luogo significa ridare voce a una storia antica, riscoprire e valorizzare le nostre specificità culturali e farle riverberare nel nostro presente” conclude Giuli. Per il direttore generale Massimo Osanna “è un momento veramente emozionante e commovente. Finalmente celebrare degnamente due figure fondamentali per la nostra cultura, ma è bello che questo venga fatto all’insegna di tutti, all’insegna dell’inclusione e della cultura per tutti. Questo lo facciamo attraverso un progetto che prevede un doppio percorso, botanico e archeologico, che può essere fruito da tutti. Inoltre abbiamo stipulato una bella collaborazione con la Cooperativa Tulipano perché con loro invitiamo persone nello spettro autistico ad accogliere i visitatori e farsi partecipi e protagonisti della rinascita di questo luogo”.

