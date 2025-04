Sarà disponibile in anteprima il numero 3620 di Topolino con una copertina speciale dedicata a Torino disegnata da Paolo Mottura

Dall’11 al 13 aprile è tornato a Lingotto Fiere Torino Comics. Giunto alla XXIX edizione, l’evento – organizzato da GL events Italia in joint venture con Just for Fun – è considerato un punto di riferimento per gli appassionati di fumetto, manga, anime, cinema, musica, videogames, e naturalmente cosplay.

Con il tema “Peace, Love and Be Nerd”, l’edizione 2025 celebra la cultura nerd come spazio di festa, creatività, inclusione e condivisione. Il manifesto ufficiale dell’edizione 2025 è firmato da Mirka Andolfo, una delle fumettiste italiane più affermate a livello internazionale. Il disegno rappresenta una figura femminile immersa in un mondo onirico e floreale, simbolo di creatività ed energia.

Più di 70 autori ospiti in area autori, tra cui grandi nomi come Giorgio Cavazzano, Silvia Ziche, Marco Gervasio, Luca Enoch, Corrado Mastantuono, Antonio Lapone. Dopo oltre 10 anni di assenza, torna in fiera Panini Comics con le pubblicazioni Disney. Sarà disponibile in anteprima il numero 3620 di Topolino con una copertina speciale dedicata a Torino disegnata da Paolo Mottura.

