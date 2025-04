A Civitanova Marche, il 10 aprile alle 21 presso la Palazzina Sud Lido Cluana, il secondo incontro del ciclo "Diritti umani, uno sguardo sul mondo. Testimonianze di giornalisti e attivisti che raccontano un'umanità da scoprire", promosso dall'Università per la pace

Sarà dedicato alla situazione in Israele e Palestina il secondo incontro del ciclo “Diritti umani, uno sguardo sul mondo. Testimonianze di giornalisti e attivisti che raccontano un’umanità da scoprire“, promosso dall’Università per la pace.

L’appuntamento con l’Università della Pace

L’appuntamento è in agenda per giovedì 10 aprile alle 21, a Civitanova Marche, presso la palazzina Sud Lido Cluana e in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Università per la pace (https://www.facebook.com/ UnivPace/). Interverranno il giornalista Davide Lerner e la direttrice del Centro culturale Vik di Gaza Meri Calvelli. Introduce e modera l’incontro la giornalista italo-siriana Asmae Dachan.

L’iniziativa

L’iniziativa è intitolata “Oltre la violenza: le difficoltà e le opportunità per la pace tra Palestina e Israele” e fa parte parte del programma di “Costruiamo la pace!”, ciclo di eventi dal 9 al 13 aprile promossi dal Comitato Civitanova per la pace, con il sostegno tra gli altri del Comune di Civitanova Marche e della Fondazione 7 novembre. Il programma si aprirà il martedì 9 con l’inaugurazione della mostra “Fuck war” a cura del Matgma Civitanova e dell’Associazione “Donne di Mondo” e si chiuderà il domenica 13 con l’incontro pubblico “Costruire la pace con mezzi di pace”. Interverranno Lisa Clark, vicepresidente dell’associazione “Beati i Costruttori di pace” e attivista di Ican, la campagna internazionale per l’abolizione delle armi nucleari, e Roberto Mancini, docente per l’Unimc e per l’Università per la Pace.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata