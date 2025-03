Giunte alla loro 33ª edizione sono un appuntamento caratterizzato da una straordinaria partecipazione popolare

Sabato 22 e domenica 23 marzo 2025 tornano le Giornate FAI di Primavera, il principale evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Organizzato dal FAI in 400 città, l’evento è reso possibile grazie all’impegno e all’entusiasmo di migliaia di volontari attivi in tutte le regioni.

Giunte alla loro 33ª edizione, le Giornate del FAI sono un appuntamento caratterizzato da una straordinaria partecipazione popolare, con oltre 13 milioni di visitatori nelle precedenti edizioni. Questo successo testimonia l’importanza della missione educativa del FAI, che dal 1975 si impegna a raccontare e valorizzare le meraviglie e i tesori nascosti del nostro territorio, promuovendone la conoscenza, la cura e la tutela da parte della collettività.

Il FAI apre le porte luoghi speciali

Quest’anno, l’evento sarà celebrato con l’apertura di 750 luoghi speciali, da nord a sud della Penisola. Molti di questi luoghi sono insoliti e normalmente inaccessibili oppure poco conosciuti e valorizzati. Grazie a visite a contributo libero, sarà possibile accedere a questi siti e sostenere la missione e le attività della Fondazione con una donazione.

Palazzi, ville, castelli, teatri, luoghi dell’educazione, chiese e collezioni d’arte, esempi di archeologia industriale e siti produttivi apriranno le loro porte e sveleranno storie inedite e inaspettate. Inoltre, laboratori artigiani, fari, cantieri navali e persino un piccolo aeroporto civile saranno accessibili. L’evento includerà anche itinerari in borghi storici, percorsi in aree naturalistiche, orti botanici e parchi urbani, oltre a visite speciali sul tema della sostenibilità. Alcuni luoghi particolarmente apprezzati e visitati nelle scorse edizioni verranno riaperti per l’occasione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata