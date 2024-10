Una mappa che racconta il nostro Paese con eventi il 12 e il 13 ottobre in 360 città

Tornano le giornate Fai d’autunno. Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 è prevista la 13esima edizione, con eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal Fai-Fondo per l’ambiente italiano Ets. Il programma dell’edizione 2024 con una vastissima mappa che racconta l’Italia, attraverso beni e paesaggi preziosi, è stato presentato oggi all’American academy in Rome, uno dei luoghi che saranno aperti durante le giornate Fai d’autunno in un itinerario alla scoperta del Gianicolo, che comprende anche il giardino della Fontana dell’Acqua Paola: un monumento noto di cui, tuttavia, in questa occasione si scoprirà l’altro lato, quello meno conosciuto, il giardino sul retro.

Da Nord a Sud d’Italia saranno 700 i luoghi d’arte, storia, e natura, con delle vere e proprie ‘chicche’ in alcuni casi solitamente inaccessibili, che apriranno al pubblico in 360 città (l’elenco e le modalità di partecipazione su ‘giornatefai.it’).

”Il bello, la forza, l’originalità delle giornate Fai d’autunno consiste proprio nella straordinaria e inaspettata varietà delle scelte, nella sorpresa che sempre si rinnova di ciò che la nostra Rete territoriale identifica per le aperture – osserva il presidente del Fai Marco Magnifico – e ancora e soprattutto questo ‘bello’ sta nella fantasia di una schiera di italiani civili ed energici che si mettono al servizio del patrimonio comune attraverso il Fai. Questo è il senso più profondo delle giornate Fai; un grande segnale di ottimismo, di vigore, di fratellanza civile di tanti cittadini per i loro concittadini”.

