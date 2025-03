Pordenone è stata eletta Capitale italiana della cultura per l’anno 2027. Ad annunciarlo, in una conferenza stampa di presentazione al ministero, il ministro della cultura Alessandro Giuli. Entusiasta il sindaco della cittadina friulana, Alberto Parigi: “Un riconoscimento importante perché è un pezzo d’Italia che non è abituato ad avere addosso i riflettori“, spiega il primo cittadino di Pordenone, il cui volto, sottolinea Parigi, “non è solo di impresa ed economia, ma ha una vitalità culturale fuori dall’ordinario fondata anche sull’anti-convenzionalità”. “Noi uniamo spirito operoso con quello ribelle e anticonvenzionale”, insiste il sindaco del comune vittorioso, “ma anche impresa, cultura e lavoro”, che in conclusione si dice “felice di questa vittoria”.

