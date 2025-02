La selezione influenzata dal criterio storico, che affonda le sue radici nell'origine stessa dell'Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti

Per celebrare il centenario dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondato da Giovanni Treccani nel 1925 è stata stilata una lista di 100 parole che possano scandire questo secolo di attività e rispondere al desiderio di indicare un percorso, nel complesso coerente, di un secolo di concetti-parole/eventi salienti. L’individuazione di una sola parola ed evento per ognuno di questi ultimi 100 anni è stata affidata ad una selezione arbitraria, guidata da un comitato di storici e linguisti, il cui lavoro ha portato ad associare ad ogni anno un dato storico caratterizzante o significativo che potesse essere riferibile ad un particolare campo semantico, per riferimento diretto o per deduzione.

100 parole selezionate da un comitato di storici e linguisti

Una selezione influenzata dal criterio storico, che affonda le sue radici nell’origine stessa dell’Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti che, nella prefazione al I volume, dice: “La storia, in verità, suggerisce il metodo della trattazione che si conviene a una enciclopedia: la storia con la sua sovrana potenza conciliatrice delle più contrastanti esigenze dello spirito e degli aspetti più diversi del vero. Ogni concetto o istituto, ogni religione o dottrina, ogni mito o teoria, ogni popolo o schiatta esiste e vive nella sua storia, con la sua origine e col suo sviluppo. E nella storia si spezza ogni dogmatismo, e l’animo si umilia insieme e si esalta aprendosi alla visione dei grandi orizzonti in cui ogni fatto ha le sue cause e ogni verità il suo valore; onde l’uomo si spoglia d’ogni vana superbia ed egoistica presunzione, imparando a riconoscere con religioso rispetto l’infinito potere che è in lui e che pur lo trascende.

Il metodo Treccani

Il metodo, pertanto, dell’Enciclopedia Italiana è il più largo metodo storico, così in ogni singolo articolo come nel sistema generale. Grazie a questo metodo, la Direzione ha ambito di raccogliere intorno a sé, assegnando a ciascuno la parte sua, gli scrittori della più varia mentalità, a collaborare a un’esposizione compiuta ed organica, obiettiva e pacata, della somma delle conoscenze che sono il risultato d’ogni ricerca scientifica e costituiscono gli elementi essenziali della cultura”.

Un ruolo centrale nello sviluppo della cultura del Paese

In generale lo scopo dell’iniziativa è di rappresentare, attraverso la selezione delle parole, il ruolo centrale che Treccani ha avuto nello sviluppo della cultura del nostro paese. Sottolineando la capacità dell’Enciclopedia di registrare con le proprie voci i cambiamenti della società e, allo stesso tempo, di connetterli con le grandi dinamiche che hanno interessato il mondo dal 1925 ad oggi. Le parole del centenario dell’istituto della Enciclopedia Italiana sono state individuate con il contributo di un comitato scientifico composto da: Valeria Della Valle; Maria Chiara Giorgi; Saretta Marotta; Antonio Montefusco; Luigi Romani; Monica Trecca; Andrea Antonio Verardi (coordinamento). Un ringraziamento a Eleonora Conti e Giovanni De Stefano per il supporto fornito al progetto.

