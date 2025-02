Una kermesse ricca di dialoghi, narrazioni e incontri con grandi scrittori, giornalisti, professionisti del settore investigativo e giudiziario

Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 marzo 2025 l’auditorium San Francesco al Prato di Perugia ospiterà la prima edizione di Alibi Festival, un evento dedicato al mondo del giallo, del mistero e della narrativa di inchiesta, organizzato da Mea Concerti e Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore (Aucma) in collaborazione con Rai Umbria e con il sostegno della Regione Umbria e del Comune di Perugia.

Il festival proporrà tre giorni di dialoghi, narrazioni e incontri con grandi scrittori, giornalisti, registi, sceneggiatori, produttori e professionisti del settore investigativo e giudiziario. Un’esperienza immersiva che, attraverso letteratura, cinema e inchieste, invita il pubblico a guardare oltre le apparenze.

Viviamo un’epoca in cui cerchiamo costantemente alibi per leggere il nostro passato e presente, trovando conforto in spiegazioni che ci evitano di mettere in discussione le nostre certezze. Alibi Festival nasce quindi con l’intento di superare questi schemi, offrendo uno sguardo sul mondo libero da pregiudizi, dogmi e ipocrisie. I protagonisti della tre giorni guideranno il pubblico nell’indagine delle verità più nascoste, esplorando le molteplici sfaccettature del giallo, della narrativa di inchiesta e della giustizia. Tanti gli appuntamenti con presentazione di libri, proiezioni, incontri con le scuole. Sotto i riflettori romanzi, serie tv, documentari.

A Perugia tra noir, giustizia e psiche umana

Alibi Festival è un appuntamento imperdibile per gli appassionati del noir, ma anche per studenti di criminologia, professionisti del settore e curiosi affascinati dalle dinamiche della psiche umana. Attraverso panel, dibattiti e incontri esclusivi, il festival offrirà un’occasione unica per approfondire i temi più delicati e controversi legati al mondo del crime.

Citiamo solo alcuni fra gli ospiti attesi: Giovanni Melillo (procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo); il sacerdote antimafia Don Antonio Coluccia; il giornalista Klaus Davi; Tom Thurman che presenterà in anteprima europea il suo documentario Dark Frames dedicato al noir classico americano; l’ex comandante dei Ris di Parma Luciano Garofano; il Premio Strega 2016 Edoardo Albinati con il suo ultimo libro I figli dell’istante e il celebre autore di podcast Paolo Trincia. Gli appuntamenti della tre giorni saranno tutti ad ingresso gratuito, tranne quello con Paolo Trincia (prevendite a breve su Ticketitalia).

Un festival pensato per chi desidera esplorare il mondo del giallo, del mistero e della narrativa di inchiesta non solo come forma di intrattenimento, ma anche come strumento di analisi sociale e culturale. L’evento si propone di offrire uno sguardo approfondito su questi temi, coinvolgendo esperti, scrittori e professionisti del settore. Perugia, con il suo fascino senza tempo e il suo legame con il mistero, diventa il palcoscenico ideale per un festival destinato a lasciare il segno. Il pubblico sarà guidato in un viaggio senza alibi, alla scoperta delle verità più nascoste, attraverso incontri, dibattiti e racconti capaci di stimolare la riflessione e il confronto.

