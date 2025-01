In una mostra (immersiva) le giostre di Jean-Michel Basquiat, Keith Haring e altri artisti

‘Luna Luna: Forgotten Fantasy‘, il primo parco divertimenti d’arte al mondo, ha aperto i battenti il 20 novembre al The Shed di New York City, dove resterà fino al 5 gennaio 2025. Si tratta di un parco divertimenti d’arte con giostre e attrazioni degli artisti più celebri e innovativi del 20° secolo.

Presenta una ruota panoramica di Jean-Michel Basquiat, una giostra di Keith Haring, un’onda oscillante di Kenny Scharf, una cappella nuziale di André Heller, padiglioni immersivi di David Hockney, Salvador Dalí e Roy Lichtenstein, oltre a ulteriori opere di Arik Brauer, Sonia Delaunay, Monika Gil’sing e altri ancora.

Originariamente portata in vita dall’artista, cantante pop, pioniere culturale e attivista per la pace viennese André Heller, Luna Luna ha incantato per la prima volta il pubblico di Amburgo, in Germania, durante l’estate del 1987. Mentre si pensava a una tournée mondiale, i tesori del parco sono stati abbandonati in contenitori di stoccaggio in Texas per oltre 30 anni prima di essere rintracciati dall’imprenditore Michael Goldberg e poi acquistati, a scatola chiusa, dal musicista di fama mondiale Drake, portati a Los Angeles e poi a New York.

Il nuovo team Luna Luna ha trascorso due anni a organizzare e ricostruire meticolosamente le meticolosamente i pezzi, preparandoli per un secondo tentativo di tour mondiale.

“Potete essere ossessionati dall’arte o non aver mai sentito parlare di Basquiat, e Luna Luna vi farà sorridere. È uno di quei rari progetti che hanno il potere di unire tutti i ceti sociali: è un formato nostalgico realizzato in modo totalmente nuovo”, ha dichiarato Michael Goldberg, Chief Experience Officer di Luna Luna e fondatore di Something Special Studios.

“Per Luna Luna at The Shed, il pubblico può sperimentare opere visionarie di alcuni dei più importanti artisti del nostro tempo, il tutto in uno studio allettante e vivace di un parco divertimenti”, ha dichiarato Alex Poots, direttore di The Shed.

