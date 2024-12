Si apre al Centro congressi La Nuvola di Roma la fiera della piccola e media editoria ‘Più libri Più liberi’. Tra le autorità presenti per l’inaugurazione dell’iniziativa il ministro della Cultura Alessandro Giuli, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e l’assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio. Un’edizione che, secondo la scrittrice Chiara Valerio, curatrice del programma, ha l’obiettivo di raccogliere “le istanze degli editori presenti in fiera e che risponde alla misura del mondo, che è il tema dato, con incontri proposti sulle guerre in atto e sulla non conformità dei corpi e sulla neurodivergenza. Senza accettazione della diversità non è possibile vivere”. Alla conferenza stampa di presentazione per il lancio della fiera il direttore di ‘Più libri Più liberi’ Fabio Del Giudice ha detto: “L’obiettivo è quello di valorizzare la piccola e e media editoria, ricordiamoci che è questo lo scopo. Dare spazio ai tanti marchi editoriali che sostengono il pluralismo culturale in questo Paese e che non sempre trovano visibilità”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata