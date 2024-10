Il progetto è stato presentato al ministero della Cultura

“Pescara è la città contemporanea. Perché è una città giovane, è una città fresca, è una città che ha avuto e che ha degli artisti che hanno segnato l’arte contemporanea”. Così il sindaco del capoluogo adriatico, Carlo Masci, in merito alla candidatura di Pescara a Capitale dell’Arte Contemporanea 2026. La città abruzzese è una delle cinque finaliste per il riconoscimento insieme a Carrara, Gallarate, Gibellina e Todi e il progetto è stato presentato dal primo cittadino al ministero della Cultura insieme al direttore del dossier Pescara Capitale 2026, Pierluigi Sacco, e al dirigente comunale Fabio Zuccarini. “Credo che già essere arrivati fra i primi cinque è una grande soddisfazione. Ma puntiamo ad avere un risultato eccezionale perché soprattutto abbiamo il cuore, abbiamo la forza e la capacità di proporci ancora per le iniziative contemporanee, perché Pescara proseguirà nel suo sviluppo contemporaneo“, ha proseguito Masci.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata