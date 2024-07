Foto di archivio

La comica si riferisce al video trasmesso dalla Rai in cui i fischi rivolti al ministro della Cultura al Festival di Taormina sono stati coperti in post-produzione

Geppi Cucciari punge il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano durante la cerimonia del premio Strega. “Applaudite che qua non si possono coprire i fischi, siamo in diretta”, ha detto dal palco la comica e conduttrice riferendosi al video trasmesso dalla Rai in cui i fischi rivolti al ministro al Festival di Taormina sono stati coperti in post-produzione.

Non è la prima volta che Cucciari lancia una stoccata contro Sangiuliano, era già successo nella scorsa edizione del premio letterario, quando aveva ironizzato sull’ammissione del ministro che aveva riconosciuto di non aver letto i libri arrivati in finale.

