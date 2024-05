Presentato oggi il Concerto della pacedel 10 maggio alla Basilica Santa Maria in Ara Coeli a Roma

(LaPresse) Il maestro Uto Ughi ha ricevuto il premio alla carriera dal presidente della commissione Cultura della Camera dei deputati, Federico Mollicone. La cerimonia con la consegna della medaglia si è svolta al MiC, alla presenza del ministro Gennaro Sangiuliano, durante la presentazione del Concerto della pace che si terrà domenica 10 maggio presso la Basilica Santa Maria in Ara Coeli a Roma. “Questo riconoscimento lo interpreto non solo a me, ma a quella tradizione musicale italiana alla quale mi onora appartenere e della quale mi sono nutrito per una vita intera”, ha sottolineato Ughi, aggiungendo che “c’è ancora molto lavoro da fare. Se vogliamo garantire che la cultura musicale italiana continui a prosperare e a ispirare le generazioni future, dobbiamo continuare a lavorare insieme per promuoverla e diffonderla in modo sempre più ampio e accessibile”.

