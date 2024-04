Esposto materiale originale dall’800 ai giorni nostri

Il Duomo di Milano è da sempre uno dei soggetti più rappresentati sin dalle origini della tecnica fotografica, offrendo un punto di vista unico sulla città. La Veneranda Fabbrica, custode della Cattedrale dal 1387, celebra il legame profondo tra il Duomo e la fotografia con il progetto ‘Con gli occhi del Duomo’, che presenta immagini storiche dalla ricca Fototeca dell’Archivio, testimoniando i cambiamenti sociali e culturali di Milano dal XIX secolo.

“In mostra è esposto materiale originale dall’800 ai giorni nostri. Partiamo dalle fotografie storiche fino ad arrivare al digitale. Concludiamo con un video che racconta in time laps come cambia la piazza e come il Duomo rimanga sullo sfondo immutabile”, spiega Elisa Mantia, coordinatrice area cultura della Veneranda Fabbrica del Duomo. “È tutto materiale per lo più inedito e lo era anche per noi visto che questa mostra è frutto di un grande lavoro di studio e di catalogazione e digitalizzazione. Si coglie un Duomo inedito, un Duomo turistico fin dalla seconda metà dell’800, inizi 900”, prosegue Mantia: “Ma all’interno della mostra si scopre anche la parte legata ai cantieri che ovviamente ci caratterizza come Fabbrica del Duomo con una sezione dedicata alla fotografia del lavoro in cantiere. Si scopre anche una Fabbrica del Duomo che in tempi recenti con piglio molto moderno fa sua fotografia. Diventa lei stessa committente alla metà dell’800 di una serie di campagne fotografiche mirate al proprio patrimonio”.

La prima iniziativa del palinsesto, presentata oggi in una conferenza stampa, alla quale ha partecipato anche il Presidente della Fabbrica del Duomo, Fedele Confalonieri, è la mostra ‘Ritratto Duomo’, una Storia fotografica della Cattedrale e della sua Fabbrica, allestita dal 23 aprile al 23 luglio 2024 nel Museo del Duomo di Milano, in Piazza del Duomo, all’interno della Sala Gian Galeazzo, dedicata alle esposizioni temporanee, ed è visitabile tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 19.00, con ultimo accesso alle ore 18.10 (chiusura tutti i mercoledì – ad eccezione di mercoledì 24 aprile e 1° maggio – date in cui il museo resterà aperto), comprensiva di biglietto di ingresso al Museo del Duomo, è accessibile al costo di 8 euro.

