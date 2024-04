Si terrà dal 26 aprile al 9 giugno 2024 presso la sede di Palazzo Brami, a Reggio Emilia

In occasione della 19^ edizione del Festival di Fotografia Europea, lo SpazioC21 presenta la mostra SEE INTO THE TREES di Niels Shoe Meulman e Devon Schoemaker, risultato di una residenza dei due artisti nel bosco del Cavazzone di Viano, località sita sulle prime colline dell’appennino reggiano, nell’autunno del 2023. Il progetto di Shoe e Devon comprende in se stesso sia il rapporto di forza tra l’uomo e la natura che il tema della ricerca introspettiva dell’essere umano nella natura stessa.

Da un lato svela la potenza della natura che interviene sulla fisicità, sull’emotività e sulla creatività dell’artista, dall’altro libera i sentimenti di quest’ultimo nel processo di connessione con le manifestazioni concrete della natura che lo circonda, la flora, la fauna, i minerali e la meteorologia.

Nelle opere presentate in mostra, la natura si svela e si cela in bianco e nero all’occhio di Devon mentre dialoga con il gesto pittorico e calligrafico di Shoe, con il quale co-genera l’opera d’arte stessa. L’esperienza nel bosco del Cavazzone è originale ma non è nuova né per Devon, la cui ricerca sulla natura ha radici nelle prime esperienze fotografiche in accademia, né per Shoe, che è cresciuto artisticamente dipingendo spazi outdoor, ancorchè urbani.

Come nelle città il graffito è una presenza effimera che cambia col trascorrere del tempo, così la natura interviene come ulteriore attore nelle opere realizzate nel bosco da Shoe, uno tra i più influenti graffiti artist europei. Il segno di Shoe, realizzato con materiale organico su carta cotone, viene immortalato dallo scatto di Devon che è capace di catturare su lastre di vetro la luce e le infinite emozioni che scaturiscono da questa esperienza primordiale e trascendente.

Se da un lato la camera oscura restituisce la memoria e l’intensità dell’esperienza, le carte rimaste per mesi tra le vive creature del bosco si arricchiscono e cambiano, fino alla raccolta di febbraio quando assumono il ruolo di opera d’arte ed incorniciate entrano a pieno diritto a far parte della mostra insieme ai lavori a quattro mani dei due artisti.

Il libro fotografico SEE INTO THE TREES edito da NEXTSTEPS21 in occasione della mostra e realizzato dagli stessi autori Niels Shoe Meulman e Devon Schoemaker con la collaborazione di Alessandro Bonori, testimonia la magia di questa esperienza metafisica.

