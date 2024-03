Il presidente: "Rappresenta la passione che mettiamo nel nostro lavoro"

Al Palazzo delle Esposizioni a Roma è stata presentata la terza edizione del premio fotografico Driving Energy. “Questo è un premio molto importante per noi perché ci consente di usare un linguaggio diverso per raccontare quello che fa Terna”, ha dichiarato il presidente di Terna Igor De Biasio, a margine dell’evento. Tema di questa edizione l’invisibile, che per De Biasio rappresenta “la passione che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro, la fiducia che c’è in Terna e che il paese ha verso Terna proprio per condurre l’Italia verso un mondo dove la transizione energetica diventa realtà”. Per tutti questi motivi, afferma il presidente: “L’invisibile è Terna e ci piace raccontarlo attraverso l’arte”.

“Non vogliamo dare un premio su una cosa scontata, per cui pensiamo che l’invisibile sia un tema fantastico”. Questo invece il commento del curatore del premio, il fotografo Marco Delogu: “Con questo premio avviamo una riflessione forte: è un tema difficile, ma particolarmente interessante e la fotografia italiana ha bisogno di alzarsi sempre di più”. “Il premio sull’invisibile è un premio che potrà proiettare in tutti i grandi musei anche i vincitori del prossimo premio Terna”, conclude quindi Delogu, augurandosi che la fotografia italiana possa ripartire da qui per raggiungere il riconoscimento che merita.

