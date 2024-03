Il nome dell'ex amministratore delegato della Rai inviato al ministero della Cultura in vista della fine del commissariamento del teatro

È Carlo Fuortes, ex amministratore delegato della Rai, il nome indicato dalla maggioranza del Consiglio di indirizzo della fondazione per il futuro ruolo di sovrintendente del Maggio musicale fiorentino al ministero della Cultura in vista della fine del commissariamento del teatro. Gli altri due componenti della terna che sarà inviata al ministero della Cultura sono il direttore del Dubai opera house, Paolo Petrocelli, e il commissario straordinario uscente, Onofrio Cutaia.

Ad annunciare l’indicazione per Carlo Fuortes il sindaco di Firenze, Dario Nardella, al termine della prima riunione del nuovo Consiglio di indirizzo, riunitosi questa mattina a Palazzo Vecchio. “Ora si apre una pagina nuova del teatro – commenta Nardella – Siamo usciti da anni molto complessi, con tre commissariamenti, e credo che si possa guardare con fiducia al futuro. Si chiude una pagina difficile, se ne apre una nuova e sono felice che si concluda il mio mandato avendo portato in fondo anche questo grande obiettivo di risanamento del teatro del Maggio, che ora ci permetterà di costruire un progetto di rilancio con il sovrintendente Carlo Fuortes che ho appena sentito. Ho informato il ministro Sangiuliano dell’esito di questo confronto del consiglio di indirizzo“.

“Dobbiamo aspettare che il ministro prenda la sua decisione – spiega Nardella – perché la legge prevede che il sindaco, in quanto presidente, indichi il nome emerso dal Consiglio di indirizzo, e io ho grandissima stima per Fuortes, grande fiducia. Dopodiché è il ministro che sarà chiamato a confermare questo nome e quindi avrà l’ultima parola in merito”.

