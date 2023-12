La proclamazione è avvenuta per acclamazione

Il canto lirico italiano diventa patrimonio immateriale dell’umanità. L’annuncio è stato dato in occasione della riunione del Comitato per il Patrimonio immateriale dell’Unesco in Botswana. La proclamazione è avvenuta per acclamazione.

“In questi giorni accade una cosa importantissima, do una notizia. Leggo ‘Il Corriere della Sera’ di questa mattina, premiato il bel canto lirico italiano, diventa patrimonio dell’Unesco bene immateriale dell’umanità. Questo è un fatto storico che dovrebbe essere formalizzato in queste ore. Un grande riconoscimento tra i beni immateriali dell’umanità. Dobbiamo essere orgogliosi”. Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenuto a ‘Giù la maschera’ su Radio 1.

