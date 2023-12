Lo ha detto a LaPresse il vicedirettore Christian Gliwitzky

La ‘Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek’, il museo di Monaco di Baviera che ospita le collezioni nazionali di oggetti antichi, “non ha richiesto la restituzione della scultura del Discobolo Lancelotti e non intende farlo”. Lo ha detto a LaPresse Christian Gliwitzky, vice direttore della Collezione del museo bavarese. Gliwitzky ha spiegato che il direttore del museo, Florian S. Knauss, “non ha scritto una lettera al ministro Sangiuliano, ma piuttosto una lettera in risposta a una domanda del direttore del Museo nazionale romano riguardo al basamento della statua del XVIII secolo rimasta nella Gliptoteca”. “Si tratta senza dubbio di un malinteso. Siamo fiduciosi che le discussioni in corso tra le autorità competenti chiariranno la questione”, ha detto Gliwitzky.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata