La critica del Pd: "Destra occupa le istituzioni"

Dopo il via libera della scorsa settimana alla Camera, anche la commissione Cultura del Senato ha approvato la proposta di nomina di Pietrangelo Buttafuoco a presidente della Biennale di Venezia. Buttafuoco prenderà il posto di Roberto Cicutto, che resterà in carica fino al termine del mandato a marzo 2024.

Pd: “Destra occupa istituzioni”

“Abbiamo votato contro la nomina di Pietrangelo Buttafuoco alla presidenza della Fondazione la Biennale di Venezia. Come abbiamo spiegato anche in Commissione, le motivazioni non riguardano la persona, ma le forme e i modi in cui questa nomina è avvenuta, che confermano una logica di occupazione delle istituzioni culturali da parte della Destra, che abbiamo già contestato nel caso del Centro sperimentale di Cinematografia. Una modalità a cui continueremo ad opporci. Perseveriamo nel pensare che le istituzioni culturali vadano trattate con grande accortezza e fuori da logiche di spartizione”. Lo dice la senatrice Cecilia D’Elia, capogruppo del Pd nella Commissione Cultura.

