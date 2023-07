Lo studio creativo fondato da Benedetta Gambino nel 2020 arriva nel quartiere Paolo Sarpi

Spazio Pesca, lo studio creativo fondato da Benedetta Gambino nel 2020, trova una nuova casa a Milano, nel quartiere Paolo Sarpi. Un modo anche per raccontarsi con un nuovo linguaggio. La firma del progetto è quella di Greta Cevenini, set designer, stylist e interior architect. Una location pensata per avere molti volti diversi: potrà diventare un luogo espositivo ma anche una cucina per organizzare show cooking, uno studio fotografico, ma anche un ufficio. Un vero e proprio hub creativo capace di accogliere eventi, workshop, mostre ma anche diventare, all’occorrenza, un pop-up store.

