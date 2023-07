La Uefa ha confermato di aver ricevuto dichiarazioni di interesse da nove federazioni affiliate per ospitare le finali delle competizioni Uefa per club nel 2026 e nel 2027. Milano con lo stadio di San Siro si candida per l’atto conclusivo della Champions League. Dovrà vincere la concorrenza della Puskas Arena di Budapest, anch’essa interessata ad ospitare gli eventi conclusivi dell’edizione 2026 e 2027. Le dichiarazioni di interesse non sono vincolanti e le proposte finali dovranno essere consegnate con i dossier di candidatura entro il 21 febbraio del prossimo anno. Per la finale femminile di Champions League in lizza la Germania (Gelsenkirchen o Monaco o Stoccarda (solo una città ospitante e sede da confermare alla presentazione dell’offerta), la Norvegia con l’Ullevaal Stadion di Oslo, e la Scozia con l’Hampden Park di Glasgow.

Per la finale di Europa League ancora la Germania (Dusseldorf o Francoforte o Gelsenkirchen o Lipsia o Stoccarda) e la Scozia, con l’Hampden Park di Glasgow, la Romania con l’Arena Nazionale di Bucarest e la Turchia (Besiktas, Fenerbahçe o Galatasaray di Istanbul). Per la finale di Conference League la Germania con lo stadio di Lipsia, Israele con lo stadio Teddy di Gerusalemme, la Norvegia con l’Ullevaal Stadion di Oslo, la Scozia sempre con l’Hampden Park di Glasgow, la Svizzera con lo Stade de Ginevra, la Turchia (stadio Besiktas, Fenerbahçe o Galatasaray di Istanbul). Il comitato esecutivo Uefa nominerà le federazioni ospitanti delle otto finali nel maggio 2024. La procedura di gara per la selezione delle sedi che ospiteranno le finali delle competizioni UEFA per club 2026 e 2027 è stata avviata il 17 maggio 2023, con una scadenza del 17 luglio 2023 fissata alle federazioni per esprimere il proprio interesse.

Sala: “Finale Champions League a Milano? Spero nel 2026”

“Nel 2026 o 2027 a Milano ci sarà la finale di Champions League, visto che c’è una sola altra candidata che è Budapest. È entusiasmante perché nella finale di Istanbul, sfortunata per i nostri colori, ho rivisto cosa vuol dire per una città ospitare una finale. Ho detto a Gravina: nel 2027 non sarò più il sindaco, spero si riesca a portarla a casa per il 2026”. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala a proposito della candidatura dello stadio Meazza per la finale di Champions League nel 2026 o 2027, parlando a margine della presentazione degli Europei di salto a ostacoli all’Ippodromo di San Siro.

Stadio Milano, Sala: “Entro fine mese decisione su vincolo a San Siro”

“Mi aspetto entro fine mese una decisione sul vincolo, che potrebbe cambiate il percorso. Perché se dovesse essere vincolata salta il nostro progetto di costruire un nuovo stadio in quell’area. Aspettiamo, è inutile fare illazioni oggi”. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala a proposito del nuovo stadio di Inter e Milan, parlando a margine della presentazione degli Europei di salto a ostacoli all’Ippodromo di San Siro. “Il piano B al momento non c’è, capisco le squadre che si vogliono muovere su altre realtà. Ho offerto al Milan in particolare l’area di viale Puglie che è decisamente adatta, ma che è di privati e che fanno i loro interessi”, ha aggiunto.

