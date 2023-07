Ad aprire il ricco programma, la rievocazione storica della Battaglia dell'Assietta

Ricco programma per la prima edizione della Festa del Piemonte. Tante le iniziative organizzate dal Consiglio regionale in collaborazione con l’Associazione Festa del Piemonte, per avvicinare i piemontesi al 19 luglio, data ufficiale della Festa. A dare il via al programma, il 16 luglio, la rievocazione storica della battaglia dell’Assietta, che ha fatto rivivere i combattimenti avvenuti nel 1747 sulla cresta tra la Val Chisone e la Val di Susa. Un momento fondamentale nella storia della nostra Regione, raccontato il 18 luglio in un seminario animato, “I soldati che fecero l’impresa. L’Assietta, il mito, la festa”, tenuto dallo storico Michele D’Andrea e ospitato a Palazzo Reale.

Sempre il 18 luglio, il Consiglio ha tenuto una seduta aperta dedicata alla Festa del Piemonte. Una celebrazione istituita quest’anno con legge regionale, con lo scopo di favorire la conoscenza della storia del Piemonte, la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione dell’originale patrimonio culturale regionale, oltre che per diffondere la conoscenza dello Statuto e dei simboli della Regione.

Nel programma anche una mostra, esposta presso l’Urp del Consiglio regionale fino al 2 settembre, dedicata ai disegni originali realizzati dagli studenti delle scuole piemontesi che, nel 1979, parteciparono al concorso di idee per il nuovo stemma. La chiesa sant’Uberto della Venaria Reale ha invece fatto da location, il 19 luglio, a ‘Piemonteis Bogianen’: un racconto del Piemonte realizzato attraverso un itinerario letterario con protagonisti i grandi scrittori del ‘900. Tra gli ospiti della serata, il grande Arturo Brachetti.

