Presente il ministro della Cultura Sangiuliano: "Giusto che la città gli renda omaggio"

È stato inaugurato al Palazzo Reale di Napoli il primo Museo nazionale dedicato a Enrico Caruso, uno dei più grandi tenori di tutti i tempi. Al taglio del nastro presenti il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il Direttore Generale Musei, Massimo Osanna. “Enrico Caruso è stato uno straordinario artista. Secondo la critica, uno dei più importanti tenori di tutta la storia della lirica. È giusto che la città di Napoli gli renda omaggio. Noi stiamo portando avanti all’Unesco il riconoscimento come arte immateriale del bel canto italiano, perché il mondo della lirica è una delle eccellenze della nostra nazione, per la quale noi siamo riconoscibili. E Caruso è stato uno dei migliori prodotti italiani nel mondo”, ha commentato il ministro Sangiuliano. “Caruso è una grandissima personalità, una delle più grandi espressioni della musica a Napoli e nel mondo. È un museo che ha una grande capacità di attrazione. Ci aspettiamo un grande successo”, ha invece dichiarato il sindaco di Napoli Manfredi. La mostra sarà aperta al pubblico, e dunque visitabile per tutti, dal 20 luglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata