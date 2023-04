Una folla oceanica ha invaso Piazza Duomo, a Milano, in attesa dell’arrivo di Quentin Tarantino. Il celebre regista statunitense presenta alla nuova Mondadori il suo libro ‘Cinema Speculation’, pubblicato in Italia da ‘La Nave di Teseo’, per un evento speciale della XXIV edizione della Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi.

