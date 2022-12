Dopo 25 anni di attività costretta ad abbassare le serrande: troppi debiti e pochi lettori

Odradek, la libreria in via dei Banchi Vecchi, nel centro storico di Roma, chiude i battenti. “Il mercato è diventato insostenibile e il 6 gennaio, dopo 25 anni, chiuderemo l’attività – spiega il libraio, Davide Vender, contattato da LaPresse – Quest’anno è stato il tracollo, con incassi giornalieri sotto i 300 euro. I numeri di questo 2022 sono implacabili: 9000 euro di incassi mensili in libreria equivalgono a 2700 euro di guadagni e con 2000 euro di affitto non rimane nulla e noi dobbiamo evitare di rimanere incastrati nei debiti”.

“Siamo stati anche aiutati – aggiunge – Le istituzioni nazionali con i contributi alle Biblioteche per l’acquisto nelle librerie indipendenti, la Regione Lazio con i bonus per progetti culturali a decine di librerie, più il sostegno di privati cittadini che ci hanno permesso di pagare ricevute bancarie di 10 mila euro nel mese di agosto, ma non è stato sufficiente a invertire la tendenza”.

“Sempre meno lettori entrano in libreria – prosegue Vender, autore tra l’altro del testo ‘Piccola borghesia tra socialismo e fascismo’ – Muoiono anziani e accaniti lettori e non c’è il ricambio. Le nuove generazioni non vivono più nella ‘civiltà della carta’. Il libro non scomparirà, ma non è più l’unico strumento di alfabetizzazione. E per una serie di ragioni, non ultimo il caro affitti nel centro storico, Odradek non è più sostenibile, né economicamente, né umanamente”.

“Ci siamo ‘autosfruttati’ per un quarto di secolo, nel tentativo di contribuire alla costruzione di una città diversa, soprattutto nei rioni antichi di Roma – conclude – Ma ora è il momento di dar retta ai numeri che sono implacabili. Abbandoniamo il campo con il cuore in mano, ringraziando tutti quelli che ci hanno voluto bene, a cominciare da tutti i nostri lettori”.

Dal 27 dicembre al 6 gennaio Odradek ha in programma la svendita totale dei libri. Con la chiusura, l’account Facebook della libreria si trasformerà in ‘Odradek la libreria immaginaria’ e sarà uno spazio di dibattito sulla cultura a Roma.

