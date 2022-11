Si trova al British Museum nel Regno Unito: disputa sulla sua origine

Riflettori puntati sulla Stele di Rosetta, il pezzo più visitato del British Museum. Mentre il più grande museo britannico celebra il 200esimo anniversario della decifrazione dei geroglifici, migliaia di egiziani chiedono la restituzione della Stele. “Oggi la Stele di Rosetta per me è un simbolo del colonialismo occidentale sulla mia cultura”, ha dichiarato Monica Hanna, preside dell’Accademia araba per la scienza, la tecnologia e il trasporto marittimo e organizzatrice di una delle due petizioni che chiedono la restituzione della pietra. L’acquisizione della Stele di Rosetta è stata legata alle battaglie imperiali tra Gran Bretagna e Francia. La petizione di Hanna, con 4.200 firme, afferma che la pietra è stata sequestrata illegalmente e costituisce un “bottino di guerra”. Il British Museum smentisce questa affermazione. In una dichiarazione, il Museo ha affermato che il trattato del 1801 include la firma di un rappresentante dell’Egitto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata