Le immagini della mini maratona e della festa di piazza organizzata domenica a Los Angeles dal Consolato italiano per celebrare il 2 Giugno, giorno della Repubblica. L’evento ha portato per le strade lungo il porto di LA migliaia di persone, con varie iniziative per rendere omaggio all’enogastronomia e al made in Italy. L’evento ha visto come main sponsor Enel X Way, che in Nord America è leader nel settore delle stazioni di ricarica per le auto elettriche

