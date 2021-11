Dagli scavi della villa di Civita Giuliana emerge un nuovo ambiente in eccezionale stato di conservazione

(LaPresse) Nuova scoperta a Pompei. Dagli scavi della villa di Civita Giuliana emerge un nuovo ambiente in eccezionale stato di conservazione: la stanza degli schiavi, uno spaccato rarissimo della realtà quotidiana degli schiavi, come sottolinea il ministero della Cultura in una nota. Grazie all’affinamento della tecnica dei calchi inventata da Giuseppe Fiorelli nell’Ottocento, sono stati portati alla luce letti, ‘vasi da notte’, anfore e oggetti personali in materiali deperibili, che permettono di acquisire nuovi dati sulle condizioni abitative e di vita degli schiavi a Pompei e nel mondo romano.

