Il direttore dell'evento presenta l'edizione 2021 che si terrà dal 14 al 18 ottobre

(LaPresse) Il Salone Internazionale del Libro di Torino torna in presenza, dal 14 al 18 ottobre 2021, a Lingotto Fiere. La XXXIII edizione è stata presentata oggi – mercoledì 23 giugno – nel capoluogo piemontese da Silvio Viale, Presidente dell’Associazione Torino, la Città del Libro; Giulio Biino, Presidente della Fondazione Circolo dei lettori; Nicola Lagioia, Direttore editoriale del Salone Internazionale del Libro di Torino, con Valeria Parrella e Ilide Carmignani del comitato editoriale del Salone. Con gli interventi di Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, e la sindaca di Torino Chiara Appendino. “A livello editoriale il clima è ottimo perché alle case editrici le cose sono andate bene nonostante la pandemia”, ha sottolineato Lagioia. “Il libro non soltanto ha resistito, ma è si è rilanciato nel 2020”, ha aggiunto lo scrittore. “L’eventistica invece ha sofferto tantissimo, per noi non sarà una passeggiata fino ad ottobre, abbiamo chiesto e continueremo a chiedere vicinanza alle istituzioni”, ha concluso Lagioia.

