Il ministro Franceschini: "Un altro passo avanti"

Una struttura in legno, tecnologica e reversibile, dotata di sofisticato sistema di ventilazione e ricambio d’aria. E’ il progetto che ha vinto il bando per costruire la nuova arena al centro del Colosseo: potrà essere utilizzata per spettacoli di alto livello o semplicemente per permettere ai visitatori di osservare l’anfiteatro proprio dal centro della struttura. “Ancora un passo avanti – ha detto il ministro della Cultura Dario Franceschini – è un progetto ambizioso, si parlerà del Colosseo in tutto il mondo”. A vincere il bando è stata Milan Ingegneria.

