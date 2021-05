Aggiudicato bando per la nuova arena del Colosseo

(LaPresse) “Credo che sia un insieme di tutela, conservazione intelligente e innovazione. L’arena sarà reversibile”. Così il ministro della Cultura Dario Franceschini a proposito del progetto per l’arena del Colosseo a Roma: a vincere il bando, pubblicato a dicembre, è stata Milan Ingengeria. “Vedere il Colosseo dal centro e consentire di usarla per eventi culturali farà parlare del Colosseo in tutto il mondo” ha concluso Franceschini, in un video pubblicato dal Ministero.

