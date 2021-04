La direttrice del parco archeologico: "Visita in assoluta sicurezza"

(LaPresse) “Dopo 41 giorni di chiusura siamo di nuovo ripartiti, per la terza volta: speriamo sia la volta buona. Ieri ci sono stati tanti segnali di ottimismo”. Così Alfonsina Russo, direttrice del Parco Archeologico del Colosseo a Roma, a proposito della riapertura. “La visita è in sicurezza, i biglietti si fanno online e i visitatori sono contingentati” prosegue Russo. Molti i visitatori già arrivati in questi giorni, presenti anche alcuni turisti. “Non amo la folla di turisti – spiega soddisfatto un visitatore – Meglio poca gente e tanto spazio per sé”.

