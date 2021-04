©️Massimo Sestini per Padiglione Italia Expo 2020 Dubai

La statua riprodotta fedelmente: "Non vogliamo sostituirci all'artista, sarebbe impossibile, ma è più realistica possibile"

E’ pronto verso Dubai il David di Michelangelo fedelmente riprodotto con una stampante 3D. Partenza: Firenze. Arrivo: l’Expo Dubai 2020 (rimandato per la pandemia). Grazie Tucci, la coordinatrice del progetto del David di Michelangelo in 3D, ha dichiarato: “Abbiamo digitalizzato con un alto livello di accuratezza l’opera, direi due volte più elevata del modello di Stanford creato vent’anni fa. Questo grazie alle tecnologie che hanno ovviamente avuto un avanzamento nel frattempo”. Secondo quanto si apprende, è uscito dall’hangar dove è stato assemblato e il suo viaggio è dunque cominciato. Partirà poi in volo dall’Italia da Milano Malpensa.

“Non vogliamo in alcun modo compararci a Michelangelo perché… E’ impensabile – dice il capo restauratore Nicola Salvioli – ma c’è il desiderio di rendere la statua il più realistica possibile”. Per scannerizzare l’opera centimetro per centrimetro ci sono volute decine di ore, poi è stata riprodotta e infine ‘rifinita’ da maestri restauratori. Sarà esposta nel Padiglione Italia all’Expo.

“Andrà come messaggero, lo invieremo come un messaggero all’Expo di Dubai di ottobre – spiega Cecilie Hollberg, direttore della Galleria dell’Accademia di Firenze, dove si trova l’opera originale – Ci mostrerà come andare avanti in questo difficile periodo ma l’originale starà sempre qui e lo terremo al museo, dove ci aspettiamo ancora di avere visitatori alla fine di questo strano periodo che stiamo vivendo.

La statua ritrae il protagonista di un episodio biblico: ritrae il pastore David che, armato di una semplice fionda, ha ucciso Golia, il gigante che era in guerra con il popolo di Israele. A realizzare la copia digitale l’Università di Firenze insieme ai tecnici di Hexagon, una multinazionale svedese.

