ThyssenKrupp, semilibertà per i due manager tedeschi

di mad

Milano, 17 giu. (LaPresse) - La procura di Essen ha autorizzato la semilibertà per Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz, i due manager tedeschi di ThyssenKrupp ritenuti corresponsabili dell'incendio che nel 2007, nello stabilimento di Torino, causò la morte di 7 operai. Ne dà notizia in esclusiva Radio Colonia, che sottolinea che la conferma arriva dalla procuratrice generale Anette Milk. Il magistrato tedesco, intervistato da Cristina Giordano, spiega, secondo quando riporta Radio Colonia sul suo sito: "È previsto che i due condannati scontino la pena con il cosiddetto 'offener vollzug': sono in un penitenziario ma possono lasciarlo ogni giorno per andare a lavorare, e devono tornare la sera".

