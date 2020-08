Tassista rapinato a Milano, le immagini shock: "Dammi i soldi o ti ammazzo"

Milano come il Bronx negli Anni Settanta. Un tassista di 66 anni di Milano è stato rapinato da tre malviventi, sotto minaccia di morte, nella notte di mercoledì 12 agosto. Saliti a Porta Genova, col volto travisato dalle mascherine, hanno chiesto di essere portati in via Triboniano. Una volta giunti a destinazione, però, hanno aggredito il tassista prendendolo per il collo. "Non ti muovere o ti ammazzo", gli hanno intimato. All'uomo non resta altro che arrendersi. "I soldi sono qua. Siete dei vigliacchi. Il portafogli e il telefono, no, vi prego ci sono delle cose importanti, vi prego", li supplica. "Dammi le chiavi dell'auto", ordina più volte uno dei rapinatori. Poi i tre si sono dati alla fuga, portando con sé 140 euro e vari oggetti personali. Le immagini sono al vaglio delle forze dell'ordine, ma il riconoscimento dei tre non sarà facile per via delle mascherine. La notte precedente, sempre nel capoluogo lombardo, un altro tassista era stato derubato da tre uomini saliti sull'auto in Piazza Diaz. Il video, ripreso dalla telecamera di sicurezza, è stato postato dall'eurodeputato di FdI Carlo Fidanza. "Incredibile quello che avviene a Milano di notte. Ecco le ennesime aggressioni a due tassisti filmate dalle telecamere interne. Nonostante i proclami di Sala e la minimizzazione del ministro Lamorgese l'allarme sicurezza esiste eccome. Serve il pugno di ferro!", ha twittato Fidanza.